اتصال هاتفي بين الرئيس وملك البحرين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأطلع الرئيس، ملك البحرين، على آخر التطورات المتعلقة بما يجري على الأرض الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستعرض سيادته الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل ضمان وقف العدوان الإسرائيلي، ومنع التهجير، وإدخال المساعدات الانسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وبحث الرئيس مع ملك البحرين، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وهنأ الرئيس، ملك البحرين، باليوم الوطني لبلاده.