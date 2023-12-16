اتصال هاتفي بين الرئيس وملك البحرين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأطلع الرئيس، ملك البحرين، على آخر التطورات المتعلقة بما يجري على الأرض الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستعرض سيادته الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل ضمان وقف العدوان الإسرائيلي، ومنع التهجير، وإدخال المساعدات الانسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.
وبحث الرئيس مع ملك البحرين، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وهنأ الرئيس، ملك البحرين، باليوم الوطني لبلاده.
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