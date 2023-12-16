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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

12/16/2023 3:12:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/استشهد مساء اليوم السبت، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز خليل (20 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة ببت أمر.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب خليل، بالرصاص الحي في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وباستشهاد الشاب خليل، يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 289
شهيداً، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.

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