استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/استشهد مساء اليوم السبت، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز خليل (20 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة ببت أمر.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب خليل، بالرصاص الحي في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.
وباستشهاد الشاب خليل، يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 289
شهيداً، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.
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