30 دقيقة يومياً بعيداً عن «منصّات التواصل» تحسّن الصحة العقلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
توصَّل باحثون في مركز أبحاث وعلاج الصحة العقلية بجامعة روهر بوخوم بألمانيا، والمركز الألماني للصحة العقلية، في دراسة نُشرت في مجلة «Behaviour & Information Technology»، إلى أنَّه خلال أسبوع واحد، أدّى تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 دقيقة فقط يومياً، إلى تحسين الصحة العقلية.
وشارك في الدراسة نحو 166 شخصاً، جميعهم عملوا إما بدوام جزئي أو بدوام كامل في مجموعة من القطاعات، وقضوا ما لا يقل عن 35 دقيقة يومياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي غير المتعلقة بالعمل، وقامت المجموعة الأخرى بتخفيض الوقت الذي تقضيه على شبكات التواصل الاجتماعي بمقدار 30 دقيقة يومياً، لمدة سبعة أيام.
وأظهرت الدراسة أن تقليل الاستهلاك اليومي بما لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة، يقلل من أعراض الاكتئاب، ويحسن الصحة العقلية، بالإضافة إلى كونه إضافة مفيدة للتدريب على الأعمال التجارية، والتركيز في العمل بشكل أكبر.
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