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30 دقيقة يومياً بعيداً عن «منصّات التواصل» تحسّن الصحة العقلية

12/16/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصَّل باحثون في مركز أبحاث وعلاج الصحة العقلية بجامعة روهر بوخوم بألمانيا، والمركز الألماني للصحة العقلية، في دراسة نُشرت في مجلة «Behaviour & Information Technology»، إلى أنَّه خلال أسبوع واحد، أدّى تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 دقيقة فقط يومياً، إلى تحسين الصحة العقلية.

وشارك في الدراسة نحو 166 شخصاً، جميعهم عملوا إما بدوام جزئي أو بدوام كامل في مجموعة من القطاعات، وقضوا ما لا يقل عن 35 دقيقة يومياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي غير المتعلقة بالعمل، وقامت المجموعة الأخرى بتخفيض الوقت الذي تقضيه على شبكات التواصل الاجتماعي بمقدار 30 دقيقة يومياً، لمدة سبعة أيام.

وأظهرت الدراسة أن تقليل الاستهلاك اليومي بما لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة، يقلل من أعراض الاكتئاب، ويحسن الصحة العقلية، بالإضافة إلى كونه إضافة مفيدة للتدريب على الأعمال التجارية، والتركيز في العمل بشكل أكبر.

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