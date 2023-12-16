بحث جديد.. التعرف على الإنسان من لسانه

كشفت نتائج جديدة لفريق بحث من جامعتي إدنبرة وليدز، استخدموا الذكاء الاصطناعي والصور ثلاثية الأبعاد للسان البشري، أن سطح اللسان فريد بالنسبة لكل شخص، تماماً كما البصمة لدى كل فرد.

ويمكن التعرف على الأفراد بدقة تصل إلى 48% من حليمة واحدة من حليمات اللسان، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتقدم هذه النتائج نظرة غير مسبوقة على التركيب البيولوجي لسطح اللسان، وكيف تختلف حاسة التذوق واللمس من شخص لآخر، وفق «ساينس دايلي».

وقام فريق البحث بتدريب نماذج حاسوبية تعمل بالذكاء الاصطناعي للتعلم من عمليات المسح المجهري ثلاثي الأبعاد للسان البشري، والتي تظهر السمات الفريدة للحليمات.

وقاموا بتغذية البيانات من أكثر من ألفي مسح تفصيلي للحليمات الفردية، مأخوذة من قوالب السيليكون لألسنة 15 شخصاً، إلى أداة الذكاء الاصطناعي.

واستخدم الفريق كميات صغيرة من البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على السمات المختلفة للحليمات، إضافة إلى استخدام كبير للطوبولوجيا؛ وهو مجال من الرياضيات يدرس كيفية تنظيم مساحات معينة وترابطها.

ومكن ذلك أداة الذكاء الاصطناعي من التنبؤ بنوع الحليمات بدقة تصل إلى 85% ورسم خريطة لموضع الحليمات الخيطية والكمئية على سطح اللسان.

ومن اللافت للنظر أنه وُجد أيضاً أن الحليمات كانت مميزة في جميع الأشخاص الخمسة عشر، ويمكن التعرف على الأفراد بدقة تصل إلى 48% من حليمة واحدة.

وقال الفريق: «إن البحث لديه إمكانات هائلة لاكتشاف التفضيلات الغذائية الفردية، وتطوير بدائل غذائية صحية، والتشخيص المبكر لسرطانات الفم في المستقبل».

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