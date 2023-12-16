5 معارض فنية في بيت الحكمة بالشارقة

انطلقت أمس 5 معارض فنية في بيت الحكمة في الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتحها عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، بحضور أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومروة العقروبي مدير بيت الحكمة، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفنون.

تجول العويس والقصير والحضور في أرجاء المعارض، حيث اطلعوا على أعمال فنية معاصرة، أُنجزت بأساليب جمالية، كي تظهر في أبهى حلة، ويلحق جمال المبنى بجمال المعنى، فتحاكي فكرة شعار المهرجان «تجليات».

فنانون

وجاءت عناوين المعارض على النحو التالي: «تجليات الروح» للفنان جاسم النصر الله من الكويت، و«مأوى» للفنان توي استوديو من المملكة المتحدة، و«قوة الواحد» للفنانَيْن استوديو تشوي وشاين من الولايات المتحدة، و«الهندباء» للفنان ريوتارو موراماتسو من اليابان، و«الإشارات» للفنانة ألكسندرا أولشفسكا من بولندا.

واطلع الحضور على معرض «تجليات الروح»، حيث اختار الفنان جاسم النصر الله كتابة عبارة «وتجلت الروح في نورٍ في جمالٍ كالقمر»، بتصميم مفاهيمي يعكس المعنى الجوهري للعمل، من خلال تفاعل الجمهور، والدخول في قلب العمل الذي يدعو المشاهد للتفكر والغوص في أسرار هذه الروح، لتتجلى هذه المفاهيم في نفسه، وتشرق في روحه.

«مأوى»

قدّم المعرض الفني «مأوى» جناحاً واسع النطاق، مصنوعاً من سلسلة من الأضلاع الخشبية المقصوصة باستخدام الحاسب الآلي، والموجّهة حول نقطة مركزية.

وفي هذا المعرض، تتناوب الهندسة البسيطة وأنماط الألواح المتقاطعة، في حين يوفر الستار الخشبي المخرّم مأوى من الشمس، ويُلقي ظلالاً متعددة على الزوار، كما تخلق الثقوب أيضاً ظلالاً مرقطة متغيرة باستمرار، تتلاعب بالضوء الطبيعي المتاح.

«قوة الواحد»

يدعو المعرض الفني «قوة الواحد»، للدخول في تجربة استثنائية لاستكشاف الجوهر النقي للإنسان، والبحث المستمر عن صورة واضحة، كما يصبح الجمهور، بمجرد الانخراط في العمل، جزءاً أصيلاً منه، حيث يقومون بتنشيط العمل أثناء التنقل عبر فضاءاته الواسعة.

ويتكون المعرض من أشكال «دانتيل» هندسية بسيطة منفصلة ومعلقة فوق الماء الداكن. بشكل عام، الدانتيل صغير الحجم، وغالباً ما يكون خاصاً، ويستخدم كرمز لاحتفال خاص.

«الهندباء»

يهدف «الهندباء» إلى ربط صلوات الناس من أجل السلام، ضمن إطار هذا العالم، من خلال «زرع» تجهيزات فنية تُجسّد الهندباء.

ويرى الفنان موراماتسو أن التكنولوجيا في عصرنا تُتيح للجميع تقريباً مشاركة مشاعرهم وآرائهم مع العالم بسهولة تامة، وغالباً ما نجد أنفسنا نؤكد على وجهات نظرنا حول أي موضوع.

ومنذ بدء المشروع في عام 2020، فقد زُرِعتْ الهندباء في أكثر من 50 مدينة حول العالم.

«الإشارات»

ويعد معرض «الإشارات»، تجهيزاً فنياً مصنوعاً من خطوط متقاطعة، وزوايا معقدة، تدفع المشاهد إلى عالم من التماثل والانسجام، حيث تُعطي أشكاله المنتظمة شعوراً بالتوازن والجمال، ومع التعمّق أكثر في تفاصيل هذه المنحوتة، فإنها سرعان ما تكشف عن طبقة أعمق من الرمزية التي تتجاوز الملموس.

العمل الفني مصنوع من شبكة فولاذية، وترمز الأشكال الهندسية فيه إلى التفاعل بين المادي والمتخيّل، والمرئي وغير المرئي، كما يتناسب كل شكل وزاوية مع الرحلة الروحية للمشاهد، ويدعوه إلى التأمل.

ويُعدُّ العمل الفني بمثابة تذكير لنا بالدور الحيوي للهندسة في العالم العربي، ويدعونا إلى الإعجاب بالجمال الناتج عن التفاعل المتناغم بين الأشكال والأنماط. ومع غروب الشمس، وتراقص الظلال المعقدة على المنحوتة، ينقل «إشارات» أسرار الكون بهدوء، ويُلهمنا لاستكشاف الأهمية العميقة للهندسة في حياتنا، ليُذكِّرنا بصمت وببلاغة، بالروابط الدائمة بين الفن والمعرفة والروح الإنسانية.



