علي خصيف يدعم لاعبي الجزيرة من «الدكة»

وجود علي خصيف قائد وحارس مرمى الجزيرة، مع فريقه بدكة الاحتياطي في مباراة الإمارات بالجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، رغم الإصابة التي يعاني منها، وتأكيد عدم مشاركته في اللقاء تحت كل الظروف، وذلك حرصاً منه على دعم زملائه اللاعبين معنوياً، في المباراة التي خرج منها «فخر أبوظبي» فائزاً بهدف أحمد العطاس.

وعانى الجزيرة مؤخراً من بعض النتائج السلبية، التي أحدثت هزة في صفوف الفريق، وتسببت في الإطاحة بالمدرب الهولندي فرانك دي بور من منصبه، ليدخل مباراة «الصقور» برغبة قوية في الفوز، رغم النقص الحاد في صفوفه، بداية بغياب علي خصيف وخلفان مبارك للإصابة، وعلي مبخوت ومامادو كوليبالي وعبد الرحمن العامري الحارس الثاني للإيقاف بالكارت الأحمر.

وفي ظل الظروف الصعبة للجزيرة، تمسك علي خصيف بالوجود في المباراة، مظهراً روح القائد الذي يستشعر المسؤولية، في موقف أكد روح المبادرة الإيجابية التي يتمتع بها.

وخلال المواجهة، قدم خصيف دعماً معنوياً كبيراً لزملائه، وساند المدرب بوب دي كليرك في مهمته الأولى، على خلفية أن وجوده في الدكة منح زملاءه الثقة والدافع للانتصار.

وكان تركيز علي خصيف كبيراً على دعم راكان المنهالي، الذي حمى العرين في أول اختبار له مع الجزيرة بالدوري يشارك فيه أساسياً، بعد أن وضعته الظروف في المهمة الصعبة، والتي تجاوزها بنجاح، وخرج بشباك نظيفة، مؤكداً أنه حارس المستقبل في الفريق.

وشكر بوب دي كليرك مدرب الفريق، علي خصيف، على مواقفه المشرفة مع الفريق، وقال: ما قام به يؤكد أنه قائد بالفطرة، ووجوده يشكل حافزاً للاعبين.

تاريخ حافل

ثمّن راكان المنهالي، عطاء علي خصيف، وقال معروف عن خصيف أنه داعم للشباب، ويساندنا باستمرار، ويمنحنا الحافز، ويقدم لنا التوجيهات، حتى نظهر في أفضل صورة، ونعمل على الاستفادة من خبرته في الملاعب.

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