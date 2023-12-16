Sunday, 17 December 2023 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف مباراة بورنموث ولوتون بعد سقوط مفاجئ للاعب بالدوري الإنجليزي

12/16/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في الدقيقة 65، بعد ست دقائق من سقوط توم لوكير لاعب لوتون على أرض الملعب.

كانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي، كما غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد ست دقائق.

وكتب نادي لوتون تاون عبر حسابه على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "هناك توقف في اللعب حيث يتلقى توم لوكير الرعاية الطبية. نحن جميعا معك يا لوكس".

وخرج لوكير من الملعب محمولا على محفة وسط تصفيق الجماهير بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN16122023000110011019ID1107607255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث