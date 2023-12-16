توقف مباراة بورنموث ولوتون بعد سقوط مفاجئ للاعب بالدوري الإنجليزي

توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في الدقيقة 65، بعد ست دقائق من سقوط توم لوكير لاعب لوتون على أرض الملعب.

كانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي، كما غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد ست دقائق.

وكتب نادي لوتون تاون عبر حسابه على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "هناك توقف في اللعب حيث يتلقى توم لوكير الرعاية الطبية. نحن جميعا معك يا لوكس".

وخرج لوكير من الملعب محمولا على محفة وسط تصفيق الجماهير بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس.

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