توقف مباراة بورنموث ولوتون بعد سقوط مفاجئ للاعب بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في الدقيقة 65، بعد ست دقائق من سقوط توم لوكير لاعب لوتون على أرض الملعب.
كانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي، كما غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد ست دقائق.
وكتب نادي لوتون تاون عبر حسابه على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "هناك توقف في اللعب حيث يتلقى توم لوكير الرعاية الطبية. نحن جميعا معك يا لوكس".
وخرج لوكير من الملعب محمولا على محفة وسط تصفيق الجماهير بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN16122023000110011019ID1107607255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.