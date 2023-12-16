كريستال بالاس يخطف نقطة ثمينة من مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة بالدوري الإنجليزي

اقتنص كريستال بالاس تعادلا ثمينا مع مضيفه مانشستر سيتي 2 /2، اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي، الذي خاض مباراته الأخيرة بالدوري قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للاندية، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جاك جريليش في الدقيقة 24، قبل أن يضيف ريكو لويس الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 76 سجل جان فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس، فيما سجل مايكل أوليزي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / صفر.

وتقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 54، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل على ضيفه فولهام 3 /صفر.

وأكمل فولهام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد طرد لاعبه راؤول خيمنيز، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 57 سجل لويس مايلي الهدف الأول لنيوكاسل، قبل أن يضيف ميجيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 82 سجل دان بورن الهدف الثالث لنيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الحادي

عشر.

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