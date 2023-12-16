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لاعب بوخوم يتناول قطعة شوكولاتة ألقيت خلال احتجاجات للمشجعين الألمان ويحرز هدفاً !

12/16/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استغل تاكوما أسانو، مهاجم بوخوم، احتجاجات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بتناول قطعة من الشوكولاتة ألقاها مشجعون على الملعب ثم شرع يحرز هدفا.

التقط الدولي الياباني قطعة شوكولاتة على شكل عملة ذهبية بعد أن ألقاها مشجعون على الملعب وتناولها. ثم تبع ذلك بإحراز أول أهداف بوخوم أمام يونيون برلين في البوندسليغا.

ألقيت عملات الشوكولاتة الذهبية بينما عبر المشجعون مجددا عن معارضتهم لخطط اتحاد كرة القدم الألماني للاستعانة بمستثمر خارجي.

وسحب بعض المشجعين دعمهم لفرقهم خلال أول 12 دقيقة.

وأجبر آخرون بعض المباريات على التوقف لفترة وجيزة، بينما وجه البعض السباب للاتحاد ورابطة الدوري.

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