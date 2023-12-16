لاعب بوخوم يتناول قطعة شوكولاتة ألقيت خلال احتجاجات للمشجعين الألمان ويحرز هدفاً !

(MENAFN
- Al-Bayan)
استغل تاكوما أسانو، مهاجم بوخوم، احتجاجات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بتناول قطعة من الشوكولاتة ألقاها مشجعون على الملعب ثم شرع يحرز هدفا.
التقط الدولي الياباني قطعة شوكولاتة على شكل عملة ذهبية بعد أن ألقاها مشجعون على الملعب وتناولها. ثم تبع ذلك بإحراز أول أهداف بوخوم أمام يونيون برلين في البوندسليغا.
ألقيت عملات الشوكولاتة الذهبية بينما عبر المشجعون مجددا عن معارضتهم لخطط اتحاد كرة القدم الألماني للاستعانة بمستثمر خارجي.
وسحب بعض المشجعين دعمهم لفرقهم خلال أول 12 دقيقة.
وأجبر آخرون بعض المباريات على التوقف لفترة وجيزة، بينما وجه البعض السباب للاتحاد ورابطة الدوري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN16122023000110011019ID1107607253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.