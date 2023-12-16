مباراتان في ختام تمهيدي بطولة سلطان بن زايد للبولو اليوم



تشهد ملاعب نادي غنتوت، اليوم الأحد، ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الأولى في بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق أبوظبي بولو «متصدر المجموعة مع «فريق AM بولو»، صاحب المركز الثالث، وتشهد المباراة الثانية لقاء «الحبتور بولو» رابع الترتيب، مع «RA بولو» صاحب المركز الثاني.

وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق أبوظبي بولو على «RA بولو» 7- 5، وأحرز الأهداف بيلو«هدفان»، وهداف الفريق توماس 5 أهداف، فيما أحرز لفريق «RA بولو»، كيان هول «هاتريك»، وأريل «هدفان».

كما فاز في المباراة الثانية فريق «AM بولو» على «الحبتور بولو» 8-7، وتألق اللاعب بابلو أوريزا، محرزاً 6 أهداف، وضعته على قائمة صدارة الهدافين بعدد 11 هدفاً، وأحرز طارق الحبتور وكيلي هدفاً لكل منهما، فيما أحرز لفريق الحبتور، بولو خوان دياز وحبتور الحبتور هدفين لكل منهما، وخوان كروز «هاتريك».

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