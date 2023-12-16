سباقات الدراج ريس تنطلق بـ«مهرجان ليوا الدولي» اليوم

تدخل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2024 يومها العاشر اليوم، مع انطلاق سباق الدراج ريس للدراجات وهي إحدى البطولات الكبيرة والتي تشهد مشاركة قوية وحضوراً من الأبطال والمحترفين على مستوى المنطقة، تستمر حتى 31 من الشهر الجاري بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتشارك اليوم في تحديات الدراج ريس فئات الوكالة يو تي في، الفئة المفتوحة، المعدلة يو تي في، البقي، العجلتين وكالة، وتقام المنافسة اليوم في المنطقة المخصصة لدراجات الدراج ريس وعبر مسار تم إعداده وتجهيزه بشكل خاص لفئات الدراجات الحاضرة في التحدي الكبير، وتعتبر سباقات الدراج ريس من المنافسات الرياضية المرتبطة دوماً بمهرجان ليوا الدولي وحاضرة باستمرار مع المشاركات الكبيرة للمتسابقين والمغامرين.

مشاركة

ويدخل كل المشاركين اليوم أجواء محاولات الوصول إلى كسر الأرقام القياسية مع انطلاق كل دراجة على حدة على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويتم تسجيل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، مع إعطاء كل دراجة محاولتين ضمن الفئة التي يشارك من خلالها، وقامت اللجنة التحكيمية بإدخال تقنيات حديثة من أجل عبر المسار من أجل تحديد التوقيت وبدقة كاملة لكل متسابق في احتساب الأزمنة لدى لحظة دخول كل متسابق ولحظة الانتهاء من المحاولة، مع وجود شاشة إلكترونية في موقع السباق تنقل وبشكل مباشر التوقيت لكل متسابق.

ومن المنتظر أن نشاهد حضوراً مميزاً لأبطال الدراج ريس للدراجات وتواجدهم في مرعب من أجل الدخول في أجواء المنافسة ومع الأجواء الإيجابية التي ستكون حاضرة من خلال تفاصيل السباق.

تنظيم

من جهته، أكد المتسابق ماجد المنصوري في فئة «البقي» والذي يعد من قدامى المشاركين في المهرجان، أن سباقات الدراج ريس لها طابع خاص ومميز لا سيما مع الإعداد الدقيق لكل تفاصيل المشاركة منذ بدء التسجيل ومروراً بالفحص الفني وحتى الدخول والخروج لمنطقة المشاركة وقال: دائماً ما نشاهد تنظيماً مميزاً لنادي ليوا الرياضي وللجان المختلفة في كل السباقات التي يتم تنظيمها في المهرجان، وفي سباق الدراج ريس بالتحديد نشعر كمتسابقين بالرضا التام عن ما تقدمه اللجنة من تنظيم مميز وإعداد متقن لكل التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

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