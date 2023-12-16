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منافسات «الفطامين» تنطلق بميدان الذيد للهجن اليوم

12/16/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم، منافسات سباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل، بتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتتضمن منافسات اليوم الأول، إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 1500 متر، على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، والمنسق العام للسباق، أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباقات الهجن في إمارة الشارقة، وتحديداً «سباق سن الفطامين»، استمرار لاهتمام سموه برياضة سباق الهجن، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية، وتطورات تمت إضافتها خلال الأعوام السابقة، حيث إن هذا السباق إضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، كما حققت منافسات هذا السباق مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل، من كافة مناطق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليج، ما يؤكد نجاح السباق، ويشجعنا على تنظيم العديد من السباقات والفعاليات الخاصة برياضة الهجن.

وأوضح بن هويدن أن منافسات «سباق سن الفطامين»، ستستمر حتى نهاية أغسطس 2024، حيث ستقام المنافسات كل يوم أحد من كل أسبوع، بميدان الذيد لسباقات الهجن، بمنافسات جديدة، ويتضمن كل سباق إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر، كما سوف تقام منافسات سباق سن الفطامين في ميدان الراشدية في منطقة البطائح، كل يوم سبت، وسيتضمن السباق في ميدان الراشدية إقامة ستة أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1200 متر.

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