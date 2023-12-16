ختام مميز لبطولة الرماية في شرطة دبي

شهد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، ختام بطولة الرماية للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، والتي أقيمت بميادين الرماية بمنطقة الروية، ضمن منافسات درع القائد العام، وجاء ختام البطولة، التي شارك فيها أكثر من 140 لاعباً ولاعبة مميزين.

وأكد الدكتور المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي المسابقات الرياضية أهمية بالغة، من خلال التأكيد على ضرورة وضع خطط سنوية مدروسة للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، وتأهيل الفريق ليكون جاهزاً للمنافسة في المسابقات والبطولات، مشيداً بمستوى البطولة والنتائج المحققة، واستعداد منتخبات شرطة دبي للرجال والسيدات للبطولات المقبلة.

أحرز المركز الأول في فئة كبار الضباط، العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وجاء العقيد أحمد جاسم المرزوقي ثانياً، والعميد خلفان عبيد الجلاف ثالثاً.



وفي فئة المحترفين، حاز المركز الأول الملازم أول أحمد علي البلوشي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، يليه الملازم عمر الهرمودي من مركز شرطة الموانئ، ثم العقيد عبد الله شيبان من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وفي فئة الضباط، جاء في المركز الأول النقيب مكتوم محمد ثاني من الإدارة العامة للشؤون الإدارية، يليه الملازم أول علي عبد الله علي من مركز شرطة حتا، ثم الملازم أول عبد الرحمن الهوتي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وفي فئة صف الضباط، جاء في المركز الأول الرقيب أول فايز ناجي حسين، يليه الوكيل أول إبراهيم حسن، ثم العريف أول معمر أحمد.

وفي فئة المحترفات، حققت المركز الأول الملازم أول حمده أحمد البلوشي، تليها مريم مبارك، ثم الرقيب أنصار غلام.

وفي فئة السيدات، جاءت في المركز الأول العريف أول مريم إبراهيم محمد، تليها العريف أول شمسه سالم الشامسي، ثم الملازم نجلاء إبراهيم المنصوري من إدارة التميز والريادة.

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