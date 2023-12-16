منصور بن محمد يتوج الياباني أوكوبو بلقب كأس دبي للسكوتر الكهربائية

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من كأس دبي للسكوتر الكهربائية، حيث أحرز الياباني هيكاري أوكوبو من فريق "فايد فت" المركز الأول، وجاء أنيش شيتي من فريق بوز للسباقات في المركز الثاني، بينما حل السويسري ماتياس نييرو من فريق سوبر كار بلوندي ثالثاً.

وحضر منافسات البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي أقيمت في حي دبي للتصميم بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمها مجلس دبي الرياضي والإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، كل من سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأليكس فورز رئيس الإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، وخليل بشير نائب رئيس الإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، ولوكاس دي جراس سفير الأمم المتحدة للإستدامة والسائق السابق لسيارات الفورمولا 1 والبطل السابق لسيارات الفورمولا E.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بمشاركة 16 من نخبة السائقين من الرجال والسيدات من: الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والهند، وجنوب افريقيا، وإستونيا، واليابان، وإسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وسويسرا، وإيطاليا، حيث خاضت الفرق منافسات النصف النهائي المقسمة على مرحلتين والتي أسفرت عن تأهل 6 متسابقين لخوض السباق النهائي للبطولة ونيل الكؤوس المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة وتم تصميمها وصناعتها في دبي.

مسار السباق

مسار السباق تم تصميمه وتنفيذه بين مباني حيّ دبي للتصميم الذي تحوّل إلى مضمار يجمع بين روعة المباني وروعة السكوترات الأسرع في العالم والتي تزيد سرعتها على 140 كيلومتراً في الساعة، حيث تم صناعتها وتجميعها في دبي خصيصاً للبطولة.

وشهدت منافسات كأس دبي للسكوتر الكهربائية حضور مئات العائلات من مختلف الجنسيات الذين تجمعوا في حي دبي للتصميم لمتابعة البطولة، بينما شهدت البطولة متابعة الملايين عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

دبي تدعم الرياضات المستدامة

وارتبطت الفرق المشاركة في البطولة بأسماء شخصيات معروفة تسعى للمساهمة في دعم الرياضات الصديقة للبيئة، حيث ترأس المقدّم والموسيقي كريس فايد فريق "فايد فت" الذي نال سائقه المركز الأول، فيما ترأس كوتا بطل العالم 4 مرات في الاستعراض الحرّ للسكوتر، فريقه الذي يحمل اسمه، وحمل أحد الفرق اسم "سوبر كار بلوندي" الشهيرة في عالم السيارات في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ترأس بطل العالم للملاكمة البريطاني أنطوني جوشوا فريق 258” ريسينج"وشاركت شركة "بوز ريسينج" الهندية المتخصّصة بوسائل التنقل الصغيرة بفريق يحمل اسمها، وقاد زافار بونو فريق "ريسينج".





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