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الوحدة يحقق فوزاً غالياً ومستحقاً على مضيفه العين بثنائية نظيفة

12/16/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الوحدة فوزا
غاليا على مضيفه
العين 2-0 مساء اليوم
على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة 11 من دوري ادنوك للمحترفين، وسجل هدفي العنابي، عمر خريبين، وباكييف في الدقيقتين 12، و53 على التوالي، وبهذه النتيجة قفز الوحدة إلى المركز
الرابع
برصيد (20 نقطة) بينما تراجع العين إلى المركز الخامس برصيد (19 نقطة)

وهذا هو الفوز الثامن
للوحدة على العين
مقابل 15 فوز للعين، فيما حضر التعادل بينهما
في 6
مناسبات، خلال
29
مباراة
جرت بينهما
بدوري المحترفين
دوافع

دخل الفريقان على ملعب المباراة وكلاهما يبحث عن أفضل النتائج، فالعين يسعى للاقتراب من الصدارة أكثر، والوحدة يتطلع لاقتحام مربع المنافسين، وخلال الدقائق الأولى كانت الأفضلية للعين الذي سيطر على منطقة المناورة وتعددت محاولاته لهز الشباك ولكن
دون تركيز حيق افتقدت
هجماته للمسة الأخيرة
أمام المرمى.
خطأ عيناوي وهدف وحدواي

بالمقابل اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة واستغلال أخطاء العين والتي تعددت بصورة مستغربة، وهو ما نجح
فيه
لاعبه عمر خريبين، الذي تحين
فرصة خطأ فادح للمدافع كوامي، الذي حاول إعادة الكرة إلى
حارس المرمى
خالد عيسى
ليخطف الكرة ويتقدم
بها في مواجهة المرمى ويضع الكرة بذكاء
مانحا
فريقه
التقدم بهدف، وبعدها سعى العين
لإدراك التعادل والعودة للمباراة ولكن دون جدوى إذ اصطدم
بدفاع
وحداوي منظم
ليحافظ الضيوف على تقدمهم
بهدف نظيف حتى انتهاء الشوط الأول.

الشوط الثاني

اندفع لاعبو العين للهجوم
منذ البداية
لتعديل النتيجة
وضاعت له فرصتين
في الدقيقة الأولى، لكن سرعان ما عادت الأخطاء في التمرير واستمرت حالة عدم التركيز لعدد من لاعبي من لاعبي العين في الوسط والدفاع
لينفرد باكييف، بالمرمى ويسجل الهدف الثاني وسط حالة شرود غريبة
من دفاع العين.

بلا فاعلية

ومن جديد
عاد العين
لسيطرته وضغطه الهجومي بدون فاعلية
مع
انعدام للتركيز وتباعد للخطوط ، وذلك برغم
التغييرات
التي أجراها
المدرب لتفعيل الناحية الهجومية، وبالمقابل
اتسم
أداء الوحدة بالحماس والتركيز
بعد أن عزز
الهدف الثاني من
دوافعهم المعنوية ليسيروا
المباراة
كيفما أرادوا
ليحافظوا على تقدمهم بهدفين نظيفين
حتى نهاية المباراة .

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