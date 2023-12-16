إسماعيل مطر دامعاً: أتمنى أن أكون قدمت بعضا ما قدمه الطلياني

أكد إسماعيل مطر إن مباراته

مع فريقه الوحدة أمام العين

اليوم

هي الأخيرة له بإستاد هزاع بن زايد في إشارة

منه إلى

اعتزاله كرة القدم

بنهاية هذا الموسم، وقال مطر الذي خرج

دامعا من المباراة

وسط

تحية الجمهور وزملائه.

أتمني أن أكون قدمت في مسيرتي الكروية ما

يسعد الجماهير

في

المنتخب

ونادي الوحدة وأن أكون

مثل عدنان الطليان

يحبني الشعب

وأتمنى أن أكون قدمت

بعضا مما قدمه

الطلياني

وعن

المباراة وفوز الوحدة

قال: كان هدفنا منذ البداية

أن نحصل على النقاط الثلاث

حتى

نقتحم

دائرة المنافسة وهو ما تحقق لنا بالفعل

بسبب الروح القتالية العالية

للاعبين

وسنحاول أن

نستمر على نفس المنوال لنلبي طموحات

النادي ونسعد جماهيره.

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