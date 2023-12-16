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«أبيض الناشئين» يتعادل مع السعودية ويتأهل لنصف نهائي «غرب آسيا»

12/16/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2008 إلى الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة المقامة حالياً في سلطنة عُمان.

وجاء تأهل منتخبنا بعد تعادله سلبياً مع شقيقه المنتخب السعودي بدون أهداف في المباراة التي جرت اليوم في ختام مرحلة المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وكان منتخبنا بدأ مشواره في البطولة بالفوز على منتخب الأردن بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية خسر أمام سوريا بهدف ليجمع بالتالي 4 نقاط، ويصعد كوصيف للمجموعة التي تصدرها المنتخب السعودي برصيد 5 نقاط.

ويلتقي منتخبنا في الدور نصف النهائي مع منتخب اليمني بعد غد الاثنين، فيما يلتقي المنتخبان السعودي والعراقي في المباراة الثانية.

شهد مباراة اليوم فهد إسماعيل الحوسني ويحيى خلف المطروشي عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

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