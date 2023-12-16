مفاجأة.. عرض جوبز التاريخي للإعلان عن «آيفون» ملفق والهاتف الحقيقي لم يكن قد اكتمل تصنيعه

كشفت وثائق وتصريحات لفريق عمل هاتف آيفون في نسخته الأولى عام 2007، والذي كان أيقونة تكنولوجية يتحاكى بها التاريخ، أن الجهاز الذي كان في يد القائد التاريخي لأبل ستيف جوبز، لم يكن حقيقياً، وأن عرض جوبز كان مسرحياً وملفقاً، حيث لم يكن الجهاز قد اكتمل فعلياً من جوانب الهارد وير وواجهة النظام، وتم إعداد العديد من جوانب العرض كي لا تظهر المشكلات الحقيقية التي عانى منها الجهاز على أرض الواقع، والتي منعت اكتمال تصنيعه وقت العرض.

ووفقاً لـ«ياهو فاينانس»، أصر جوبز على عرض حي، ولضمان نجاح خطته الطموحة، وضع فريق تطوير أبل مسارًا معد مسبقاً وخطوات مدروسة من الإجراءات مصممة لتقليل مخاطر ظهور الأعطال الحقيقية أثناء العرض، لكون واجهة النظام وبعض الأمور التشغيلية لم تكن قد اكتملت إعدادتها وقت خروج جوبز إلى العلن للكشف عن جهاز آيفون.

كما طلب جوبز أن تظهر أيقونة الشبكة معطية علامة القوة الكاملة للإشارة دائمًا، بغض النظر عن جودة الإشارة الفعلية، وذلك لعرض قدرات الهاتف اللاسلكية بشكل مقنع.

عقبة أخرى

وواجهت الشركة قبل الصعود على المسرح أيضاً عقبة أخرى كبيرة، وتمثلت في الذاكرة المحدودة للآيفون بحجم 128 ميغابايت، غير كافية لتشغيل تطبيقات ثقيلة غير منتهية، ولتجاوز ذلك، استخدم جوبز عدة أجهزة على المسرح، وبادل بينها بخفة يد لإدارة قيود الذاكرة.

وقضى جوبز خمسة أيام في تكرار العرض، وفي يوم العرض، وعلى الرغم من ارتفاع مخاطر الفشل التقني، أكمل جوبز العرض المستمر لمدة 90 دقيقة دون أي مشاكل ظاهرة، في إنجاز يعتبر تقريبًا معجزة من قبل الذين كانوا على دراية بالتحديات الخلفية.

يذكر أن أبل أحاطت المشروع بالسرية التامة، حتى أن القائمين على جهاز آيفون من مهندسين وعمال، وقعوا على عدة اتفاقيات سرية، واختفوا في مناطق ذات حماية عالية للعمل على ما كان يُعتبر داخلياً مشروعًا ذا هدف كبير. هذا البيئة المكثفة أدت إلى وضع عالٍ من التوتر حيث ذُكر أن المهندسين والمديرين كانوا يستهلكون الكحول ويتسكرون أثناء العرض لتهدئة أعصابهم، وهم يدركون تمامًا هشاشة الجهاز ووجود "عيوبٍ كثيرة" فيه. كما واجه الآيفون الأصلي تحديات تصميمية، وكان جوبز ورئيس تصميم أبل جوني إيف في البداية يتصورون

أن آيفون مصنوعًا بالكامل من الألومنيوم المصقول، ولكن تم تعديل هذا فيما بعد بسبب مخاوف من تداخل موجات الراديو.

خلف الكواليس

وعندما صعد جوبز إلى المسرح في 9 يناير 2007، رأى العالم عرضًا واثقًا لهاتف ثوري، ولكن خلف الكواليس، كانت الأمور مختلفة تمامًا، حيث كانت عملية التطوير صاخبة، مليئة بالخلافات وارتفاع نسبة التحول بين المهندسين.

الجهاز الذي تم عرضه على المسرح كان نموذجًا ناقصًا، بدون أي ضمان للاستقرار. كان العرض الخالي من العيوب الذي قدمه جوبز سلسلة مدروسة من المهام المصممة بعناية لتجنب أي انهيار للنظام، على الرغم من الفوضى الخلفية والقيود التقنية، كان العرض ناجحًا، مما يشكل نقطة مهمة في تاريخ التكنولوجيا ويضع المسرح لتأثير الآيفون الضخم على صناعة الهواتف الذكية.



