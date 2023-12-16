أكد جيسون لياو، رئيس معهد أبحاث «أوبو»، رابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم، أن «أوبو» تبتكر في مجال الاستدامة لرسم مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وقال إنه مع زيادة التوجه نحو الاتصال الافتراضي حول العالم، حيث وصلت نسبة استخدام سكان العالم للإنترنت عبر الهواتف المحمولة بحلول نهاية عام 2022 إلى ما يقرب من 57%، لا يمكننا تجاهل التأثير البيئي للأجهزة الذكية. وأضاف: توفر «أوبو» مجموعة متكاملة من المنتجات تشمل الهواتف الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء وأجهزة الواقع الممتد المتطورة، وقد تعهدت «أوبو» في عام 2023، بتحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها العالمية بحلول 2050، حيث تعمل على تعزيز التعاون وتطوير الحلول المبتكرة ودعم المبتكرين لإيجاد حلول مستدامة من خلال التكنولوجيا، وذلك إلى جانب تركيزها على تصميم المنتجات الخضراء وتطوير العمليات منخفضة الكربون.

وقال: باعتبارها شركة تكنولوجية تلتزم بمكافحة تغير المناخ، تدمج «أوبو» التقنيات المستدامة في منتجاتها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تقليل البلاستيك في العبوات، وإطالة عمر بطارية الهاتف الذكي باستخدام محرك صحة البطارية الذي طورته «أوبو»، بحيث يمكن استخدام الهواتف الذكية لفترة أطول لتقليل النفايات الإلكترونية. فيما تتطلع «أوبو» أيضاً إلى رفع وعي المستخدمين بالاستدامة من خلال تفاصيل المنتج. على سبيل المثال، يمكن لميزة «GO Green» في نظام تشغيل «ColorOS 14» الجديد تشجيع المستخدمين على تبني أسلوب حياة منخفض الكربون من خلال تصور تأثير خطواتهم اليومية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد أن الطريق إلى مستقبل مستدام مليء بالتحديات ويحتاج لتعاون الجميع، ولا بد من بذل جهود مشتركة لدفع حدود الابتكار في مجال التكنولوجيا المستدامة، لذلك تدعم أوبو المبتكرين الذين يكرسون جهودهم للتقنيات الخضراء.

وأضاف: يستقبل «تحدي الإلهام من أوبو»، برنامج مسرع الابتكار الذي أطلقه معهد أبحاث «أوبو»، العديد من التقنيات المبتكرة من مختصي التكنولوجيا حول العالم في كل عام. وهذا العام أطلق التحدي فئة جديدة، وهي «الإلهام من أجل الكوكب»، تستهدف التقنيات الخضراء لتقليل التأثير البيئي لتصنيع المنتجات الإلكترونية أو استخدامها. وفي العام 2023، تلقى البرنامج 687 مقترحاً من 66 دولة ومنطقة، 40% منها تتعلق بالتقنيات التي ستفيد الإجراءات المناخية.

وقال: خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» قامت «أوبو» بدعوة أحد الفرق الفائزة في التحدي «Bluepha Co. Ltd»، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تعمل على تطوير بوليمرات عضوية طبيعية قابلة للتحلل لتحل محل استخدام البلاستيك في التعبئة والتغليف والاستخدامات المختلفة، لتقديم التقنيات الخضراء الخاصة بها إلى جمهور عالمي في هذا الحدث.

وأضاف: من بين هذه التقنيات الخضراء، تعمل «Bluepha» على تطوير بوليمرات عضوية طبيعية قابلة للتحلل لتحل محل استخدام البلاستيك في التعبئة والتغليف والاستخدامات المختلفة. وقد تمت دعوة الشركة الناشئة من قبل «أوبو» لعرض حلولها في مؤتمر الأطراف لتقديم التكنولوجيا الخضراء الخاصة بها إلى جمهور عالمي في هذا الحدث. وبفضل الدعم الكبير الذي تقدمه أوبو وشركائها في القطاع، تحظى الشركات الناشئة المبتكرة مثل «Bluepha» على فرصة عرض أفكارهم المتعلقة بالعمل المناخي على الساحة الدولية، لتعزيز مستوى الوعي وإحداث تأثير مفيد على المستوى العالمي.

وأوضح أنه لتحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها بحلول 2050، وضعت «أوبو» استراتيجية واضحة تشمل خمسة مجالات رئيسية: التصنيع منخفض الكربون، وتقليل البصمة الكربونية للمنتجات، والاستثمار في الخيارات التي تولد كميات أقل من الكربون، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لإدارة انبعاثات الكربون، والتعاون في مجال معايير القطاع لمعالجة تغير المناخ.

واختتم قائلاً: لا شك أن الاستدامة هي رحلة مستمرة تتطلب جهوداً تعاونية من الجميع، لتمكين المبادرات التي تساهم في الصحة المجتمعية والبيئية. وتماشياً مع شعارها المتمثل في «التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم»، تتطلع «أوبو» لرسم مستقبل مستدام مليء بالابتكار.