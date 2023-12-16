تقنيات جديدة في الذكاء الاصطناعي من «أمازون ويب سيرفيسز»

تحتل شركة «تويوتا جازو ريسينج» مكانة رائدة في مجال الابتكار ضمن قطاع السيارات، حيث تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتكتسب ميزة تنافسية في قطاع السيارات الرياضية ولتعزز تطوير سياراتها الاستهلاكية.

ويعيد هذا التكامل بين قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي توفرها «أمازون ويب سيرفيسز» تعريف الرابط بين أداء سيارات السباق وتلك الاستهلاكية.

وتركز «تويوتا جازو ريسينج» في استراتيجيتها على البيانات لتحقق الفوز في السباقات، مثل سباق لو مان 24 ساعة الشهير وبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات لعام 2023. وتستخدم منصة Amazon SageMaker ML للتعامل مع مجموعة متنوعة من البيانات تشمل مقاييس أداء السيارة وحتى الظروف البيئية. وتعتبر هذه البيانات ضرورية لتحسين أداء السيارة في ظل الظروف القاسية التي تقام فيها سباقات السيارات.

وأكد الدكتور مارك هيلبرت، مدير قسم استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى شركة «تويوتا جازو ريسينج» على الدور الحاسم للبيانات قائلاً: تعد البيانات المفتاح الأساسي لتحقيق الفوز بالسباقات. ونجمع في كل مرة نختبر فيها سيارة أو نشارك في أحد السباقات كمية هائلة من البيانات. ويعتبر حجم البيانات هذا السبب الرئيسي الذي يجعل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في مستقبل السباقات.

ونستخدم اليوم سحابة أمازون ويب سيرفيسز لنربط كل ما نقوم به ضمن المضمار مع محاكي القيادة لدينا. ونستفيد من قدرات السحابة في تطوير سيارات السباق وتلك الاستهلاكية بالكامل. ويتيح هذا التكامل السلس لشركة تويوتا تطبيق الأفكار المكتسبة من السباق مباشرة على هندسة السيارات الاستهلاكية لديها.

ويسهل هذا التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» كسر الحواجز القائمة بين تطوير سيارات المضمار وتلك التي يتم استخدامها للطرقات العادية. على سبيل المثال، تستطيع شركة تويوتا أن تبدأ عملية المحاكاة في المقر الرئيسي لشركة تويوتا جازو ريسينج في كولونيا، ومن ثم ستتمكن فرق الشركة في اليابان من الاطلاع على النتائج بعد ذلك بوقت قصير وإعادة تشغيل عمليات المحاكاة المماثلة على سيارات الطرق الاستهلاكية.

ويعد هذا النهج التعاوني ذا فوائد واسعة في مجالات عدة مثل القيادة الذاتية وتحسين استهلاك الوقود والإطارات وجذب العملاء المحتملين من خلال أجهزة محاكاة القيادة.

وأضاف هيلبرت: يستطيع الذكاء الاصطناعي المساهمة بتسهيل تجربة القيادة والسباق وجعلها أكثر متعة. وسيعرف الناس عندما يقودون سيارات تويوتا أن برمجة تعلم الآلة في تلك السيارات مأخوذة عن بيانات سيارات السباق، مما يضفي روح السباقات على الطرقات العادية.

وتعمل تويوتا جازو ريسينج من خلال تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز على تحسين أدائها ضمن مضمار السباق، وترتقي أيضاً وبشكل كبير بإمكانات الجيل القادم من سيارات تويوتا الاستهلاكية. وتجسد هذه الشراكة أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل سباقات السيارات، كما تلعب دوراً أساسياً في تطوير تجارب القيادة اليومية.