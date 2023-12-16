مسؤول عسكري إسرائيلي: الرهائن القتلى كانوا يرفعون رايات بيضاء



كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، يوم السبت، إن الرهائن الثلاث الذين أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار عن طريق الخطأ في قطاع غزة كانوا يلوحون براية بيضاء وكانوا عراة الصدر عندما قتلوا.

وأضاف المسؤول العسكري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين تماشيا مع اللوائح العسكرية، إنه من المحتمل أن يكون خاطفوهم المسلحون قد تخلوا عنهم أو فروا.

وأوضح المسؤول أن سلوك الجنود الإسرائيليين كان "مخالفا لقواعد الاشتباك لدينا"، ويجري التحقيق فيه على أعلى مستوى.

وفي السياق، قال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، في بيان صدر في وقت لاحق السبت، إن الرهائن فعلوا كل ما في وسعهم للإشارة إلى أنهم لا يشكلون تهديدا، "لكن إطلاق النار هذا تم أثناء القتال وتحت الضغط".

وأضاف هاليفي "قد تكون هناك حوادث إضافية يهرب فيها الرهائن أو يتم التخلي عنهم أثناء القتال. لدينا الالتزام والمسؤولية لإخراجهم أحياء".

قتل الرهائن الثلاثة، وجميعهم شبان في العشرينيات من العمر، يوم الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، حيث اشتبكت القوات الإسرائيلية في قتال عنيف مع مسلحي حماس في الأيام الأخيرة.

من المرجح أن يؤدي الغضب إزاء عمليات القتل الخاطئة إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجديد المفاوضات مع حركة حماس بشأن مبادلة المزيد من الأسرى بالفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

كما أثارت رواية كيفية وفاة الرهائن تساؤلات حول سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء هجومه البري على غزة.

كان فلسطينيون أفادوا في عدة مناسبات بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عندما حاول مدنيون الفرار إلى بر الأمان.

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