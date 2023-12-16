الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 05:43 والجزر الأول عند الساعة 08:55 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 70 35

دبي 28 20 60 30

الشارقة 28 15 55 35

عجمان 27 19 50 30

أم القيوين 27 15 60 30

رأس الخيمة 28 15 65 30

الفجيرة 26 21 55 35

العـين 28 16 50 15

ليوا 27 17 85 30

الرويس 27 18 90 40

السلع 23 18 90 60

دلـمـا 24 19 80 50

طنب الكبرى 25 23 60 40

طنب الصغرى 25 23 60 40

أبو موسى 24 23 60 35.

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