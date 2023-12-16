نواف الأحمد.. أمير الحكمة يترجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات

توفي إلى رحمة الله تعالى، اليوم ، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، التي واصلت في عهده مسيرتها التنموية الشاملة و عززت حضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية و الدولية.

وأعلنت الإمارات الحداد على الراحل الكبير لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

ولقي نبأ وفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية تفاعلا كبيرا على المستويين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات ليعكس ما حظي به الراحل من احترام وتقدير لدى القيادة والشعب الإماراتي.

وترجل الأمير الراحل تاركا خلفه مسيرة حافلة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية عموما، إذ حققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في مختلف المجالات، كما أسهمت حكمته وحنكته في تعزيز الاستقرار والازدهار للشعب الكويتي الشقيق.

وحرص رحمه الله على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة مع دولة الإمارات، إذ جمعته علاقة وطيدة ومتميزة مع قيادتها الرشيدة، وواصلت العلاقات الإماراتية الكويتية في عهده تطورها في المجالات كافة تجسيدا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين ومستوى التنسيق التام بينهما حيال جميع القضايا والمستجدات العربية والعالمية، انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة.

ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو 1937، وهو الابن السادس من الأبناء الذكور للأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر.

عاش الفقيد وتربى في بيت الحكم، قصر دسمان، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت المختلفة بداية في مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في الشرقية والمباركية، وقد تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي، وظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد وتجلت بتشجيعه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي، انطلاقا من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم المجتمعات ورقيها.

بدأ رحمه الله رحلة عمله السياسي في 12 فبراير 1962 بعد توليه مسؤوليات محافظة حولي، وقد تمكن من تحويل المحافظة إلى مدينة حضارية وسكنية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي.

ويعد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية في دولة الكويت بشكلها الحديث ، خلال توليه مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من عام 1978 إلى عام 1988 والثانية من عام 2003 إلى عام 2006 مسطرا إنجازات متواصلة، ومحققاً "طيب الله ثراه" نقلة نوعية في أداء وزارة الداخلية.

و دأب بعد توليه حقيبة وزارة الدفاع في 26 يناير 1988 على تطوير العمل فيها بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني .

وتولى الفقيد في 2 أبريل 1991 عند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت وعودة الشرعية حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث سارع إلى اتخاذ العديد من القرارات الإنسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين.

وفي 16 أكتوبر 1994 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني حيث ترك بصمات واضحة لإعادة ترتيب وتنظيم الحرس الوطني وتحقيق التوافق والتوازن بين الجندي والإنسان، وبذل "رحمه الله" جهوداً كبيرة على مدى تسع سنوات لتحقيق هدفه الأسمى وهو الوصول إلى أرقي المستويات والمعدلات في المؤسسات الأمنية المماثلة في أكثر دول العالم تطوراً، وقد عمل على تطوير المنظومة العسكرية للحرس الوطني وجعله الذراع اليمنى للقوات المسلحة.

وفي 16 أكتوبر 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية، وفي 7 فبراير 2006 أصدر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح "رحمه الله" أمراً أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

وفي 29 سبتمبر 2020 تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة خلفا لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليصبح الحاكم السادس عشر لدولة الكويت.

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