حالات كورونا في سنغافورة تتجاوز 56 ألفا في أول أسبوع من ديسمبر



ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد- 19 في سنغافورة في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر إلى 56043 حالة، بزيادة 75 % عن الـ 32035 حالة المسجلة في الأسبوع السابق له ، حسبما ذكرت وزارة الصحة السنغافورية .

وهذا هو ثالث أسبوع يشهد زيادة فى حالات العدوى بكوفيد- 19. وقالت وزارة الصحة إنها ستقوم بتحديث الأعداد يوميا اعتبارا من 19

ديسمبر، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

ونصحت الوزارة السكان بوضع الكمامات في الأماكن المزدحمة حتى إن لم يكونوا مرضى، خاصة في الأماكن المغلقة أو حول الأشخاص المعرضين للخطر.

وأضافت وزارة الصحة في بيان صحفي أنها ستفتح منشأة ثانية لعلاج كوفيد- 19 مطلع الأسبوع الجاري، لزيادة عدد أسرة المرضى.