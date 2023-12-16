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واشنطن تكشف ماذا سيحدث إذا قامت كوريا الشمالية بهجوم نووي على الولايات المتحدة؟

12/16/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدّدت واشنطن السبت تحذيرها لكوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة سيؤدي إلى "نهاية نظام كيم" جونغ أون.

وأكد بيان مشترك صادر عن المجموعة الاستشارية النووية الأميركية-الكورية الجنوبية أن أي هجوم نووي قد تشنه بيونغ يانغ على كوريا الجنوبية "سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".

وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة جدّدت التزامها الراسخ بردع موسع لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بمؤازرة مجموعة كاملة من القدرات الأميركية بما في ذلك النووية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه في أبريل تحذيرا شديد اللهجة شدّد فيه على أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى "نهاية نظام كيم".

واعتبرت كوريا الشمالية العام الماضي أن وضعها كقوة نووية أمر "لا رجعة عنه"، معلنة في عدة مناسبات أنها لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي الذي يعتبره نظام الحكم في هذا البلد جوهريا لاستمراره.

وكانت بيونغ يانغ نجحت في إطلاق قمرها "ماليغيونغ-1" الشهر الماضي، مؤكدة أنه أتاح لها مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.


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