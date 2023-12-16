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نتنياهو يكشف عن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن من غزة

12/16/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).

جاء ذلك بعد أن التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس وزراء قطر.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر .

وأضاف "التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".

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