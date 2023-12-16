

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).

جاء ذلك بعد أن التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس وزراء قطر.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر .



وأضاف "التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".

اقرأ أيضاً:

بعد قتله 3 رهائن إسرائيليين في غزة.. الجيش الإسرائيلي يكشف ماذا حدث؟

الجيش المصري يسقط مسيّرة في جنوب سيناء

حماس توجه رسالة بالفيديو لإسرائيل: "الوقت ينفد"

مسؤول عسكري إسرائيلي: الرهائن القتلى كانوا يرفعون رايات بيضاء

"لا نتلقى سوى الجثث نريد وقف القتال".. غضب عارم لعائلات الرهائن الإسرائيليين

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 19088

نتنياهو يكشف عن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن من غزة









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز