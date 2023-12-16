«مازيراتي» تختار دبي في أول ظهور لسيارتها الجديدة «جران توريزمو» بالمنطقة

طرحت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات «مازيراتي» في الإمارات، النسخة الجديدة من إحدى أبرز أيقونات «مازيراتي» وهي السيارة الكوبيه «جران توريزمو» الجديدة كلياً، والتي تسطر فصلاً جديداً في رحلة طويلة من الإبداع بدأت قبل 75 عاماً مع سيارة «Maserati A6 1500».

وتجمع السيارة بين الأداء العالي للسيارة الرياضية المريحة للقيادة عبر مسافات طويلة مع محرك احتراق داخلي قوي، لترسي معياراً جديداً في صناعة السيارات يجسد مفهوم مازيراتي «الآخرون يسافرون فقط».

وقال حمدي الشنتوري، المدير العام لمازيراتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يشكل طرح النسخة الأحدث من سيارة «جران توريزمو» الأيقونية عودة مظفرة لمازيراتي يلتقي فيها الإرث والابتكار، وتجسيداً لالتزامنا المستمر بالأداء والفخامة. إنها بالتأكيد ليست مجرد سيارة فحسب، وإنما تشكل أسلوب حياة صُممت لتخطي التوقعات وإرساء معايير جديدة في عالم السيارات.

وقال جاد إلياس، نائب رئيس مبيعات مازيراتي في شركة «الطاير للسيارات»: يعد خبراء السيارات الرياضية سيارة «جران توريزمو» أفضل تجسيد للسيارات الرياضية بتصميمها الخالد، وأدائها القوي، وهدير محركها الجبّار، ونحن متحمسون جداً لتوفير هذه السيارة المتميزة في سوق الإمارات وتلبية حماس عملائنا لها.

وستتوافر السيارة بإصداريها «تروفيو» و«مودينا» في قاعات «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» في سنة 2024، في الإمارات. وستتوافر لاحقاً النسخة الكهربائية من السيارة تحت اسم «جران توريزموفولجور».

ويجسد إصدار «جران توريزمو مودينا» جوهر السيارة الرياضية كبيرة الحجم، وهي مجهزة بمحرك «Nettuno» قوي سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات مزود شاحناً توربينياً مزدوجاً ويوفر 360 كيلوواطاً (490 حصاناً).

أما إصدار «جران توريزمو تروفيو» فيقدم مستويات رفيعة من الراحة تجعلها الخيار الأنسب للسفر، وهي مجهزة بمحرك Nettuno عالي الأداء يوفر 404 كيلوواطات (550 حصاناً).

أما «جران توريزموفولجور» فإنها تتميز بأنها أول سيارة كهربائية بالكامل من مازيراتي بنظام مبتكر بقوة 800 فولت وتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا الكهربائية، وتبلغ قوتها 559 كيلوواطاً (760 حصاناً).