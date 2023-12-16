«العربية للطيران» تنطلق إلى بوكيت بواقع 4 رحلات أسبوعية

احتفل مطار الشارقة وشركة العربية للطيران، بإطلاق أولى رحلات الشركة إلى بوكيت في مملكة تايلاند، بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ونيبا نيروننوت القنصل العام لتايلاند في دبي، وخانين بوني أسوبات قنصل التأشيرات في دبي، ومجموعة من المسؤولين والمديرين في هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران، وستسيّر الشركة طائرات من طراز إيرباص A321 بين مطار الشارقة وبوكيت، بواقع 4 رحلات أسبوعية.

وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع رؤية هيئة مطار الشارقة الدولي، التي تحرص على تنويع خيارات السفر المتاحة للمسافرين عبر مطار الشارقة، وتعزيز مكانته كوجهة مفضّلة للسفر، من خلال توسيع شبكات خطوط شركات الطيران، وزيادة عدد الوجهات.

وقال علي سالم المدفع: «إن إطلاق أولى رحلات العربية للطيران إلى بوكيت في مملكة تايلاند، يعكس التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائنا الاستراتيجيين، ومنهم مجموعة العربية للطيران، بهدف تعزيز مكانة مطار الشارقة، وتقديم تجربة سفر مميزة، وخدمات رائدة، وتوسيع خيارات السفر للمسافرين. كما تحرص الهيئة أيضاً على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، من خلال استخدام أحدث التقنيات، مثل خدمة السفر الذاتي، وبالتالي، توفير محطة مفضّلة للسفر لجميع المسافرين، وبنية تحتية متطورة للشركات العاملة عبر مطار الشارقة».

ومن جانبه، قال عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا إطلاق أولى رحلات العربية للطيران، إلى واحدة من أروع الوجهات السياحية في العالم، بوكيت. كما نتطلع إلى تعزيز شبكة وجهاتنا، وتقديم أفضل خيارات سفر لعملائنا بأسعار معقولة. وتعكس الوجهة الجديدة التزامنا بتوفير خدمات القيمة المضافة للمسافرين، فضلاً عن تعزيز قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين».

ويسعى مطار الشارقة إلى توسيع شبكة وجهات المطار، لتعزيز ثقة المتعاملين، بما يوفره من تجربة سفر آمنة وسلسة، وخدمات رائدة، وإجراءات سفر سريعة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المميز، وعمليات التوسعة الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار. كما يحرص على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين بفاعلية، لإضافة مزيد من الخطوط الجديدة، ودعم الخدمات المقدمة بمواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية.