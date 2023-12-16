عروض الشارقة للتسوق تغطي مجموعة واسعة من المراكز التجارية حتى 20 يناير

انطلقت مساء أمس فعاليات «عروض الشارقة للتسوق 2023»، في أجواء احتفالية ارتسمت فيها البهجة على الوجوه، إذ تفاعل الجمهور مع بدء الحدث الذي يشكّل أحد أبرز مواسم الترويج والترفيه الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة 37 يوماً، تتواصل فيها البرامج وعروض التسوق حتى 20 يناير من سنة 2024 لتُغطّي مختلف مناطق ومدن الإمارة وتقدم مجموعة واسعة من الفعاليات التي تصاحب التسوق بأنشطة ومسابقات للعائلات.

وتشمل عروض التسوق التي يتخللها تقديم الجوائز والهدايا القيمة عدداً من المراكز التجارية في إمارة الشارقة وبمشاركة واسعة من آلاف المحال التجارية التي سجّلت لدى غرفة الشارقة لتطلق عروضها الترويجية التي تغطي مختلف أنواع المنتجات والعلامات التجارية العالمية، فشهد أول أيام العروض تخفيضات وسحوباً وفعاليات تراثية وفلكلورية رافقت الحدث الذي انطلق بالتزامن في كل من مركز الزاهية ومركز صحارى، ليقدم لرواد التسوق في الشارقة المزيد من العروض وتجارب التسوق التي لا تنسى.

دعم قطاع التجزئة

وأكد محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض الشارقة للتسوق تعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تحرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيمها بهدف زيادة إمكانات نمو قطاعي التجزئة والمهرجانات في إمارة الشارقة، وتعزيز المستوى الترفيهي لسكان الإمارة وزوارها ودعم قطاع الفنادق والسياحة والنشاط الاقتصادي بشكل عام لمجتمع الأعمال، وترسيخ سمعة الشارقة واحدة من أبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة والتي توفر لزوارها فرصة قضاء أمتع الأوقات وعيش تجارب تسويقية وترفيهية متميزة عبر هذا الحدث الذي يوفر العديد من الفرص لقطاع التجزئة، عبر تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق، وتعزيز حركة المبيعات وزيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في مدن إمارة الشارقة كافة.

استقطاب الزوار

وقال عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة: إن الجهود التنظيمية لعروض الشارقة للتسوق ركزت على أن تضم برامج فعاليات عروض الشارقة للتسوق 2023 ما يضمن استقطاب الزوار وجذب المزيد من رواد التسوق من داخل وخارج الإمارة عبر زيادة عدد المتاجر والعلامات المشاركة في العروض الترويجية وتنويع البرامج الترفيهية والفنية وامتدادها لتشمل أبرز معالم الجذب السياحي بالإمارة في توقيت انطلاق مثالي تتعزز فيه تجربة التسوق واستمتاع أفراد الأسرة بالعروض الحية في أجواء الشتاء التي تترافق مع عطلة نهاية العام، إضافة إلى ما تصاحب العروض من فرص تؤهل الجمهور للسحب والفوز بجوائز وهدايا متنوعة.

زخم جديد للتسوق

وتستهدف عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي تقديم الدعم والإضافة النوعية لقطاعي تجارة التجزئة والسياحة عبر الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والتخفيضات الكبرى التي تناسب شرائح مختلفة من المتسوقين والزوار، إذ تشارك معظم مراكز التسوق في الشارقة في تقديم العروض والأنشطة الجاذبة والمتميزة والتخفيضات والسحوب على الجوائز والهدايا اليومية والأسبوعية والتي تشمل قسائم شرائية وغيرها من المفاجآت التي يشتهر بها الحدث، في مسعى لبدء سنة 2024 بزخم إضافي تشهد فيه الحركة التسويقية تعزيز المبيعات إلى جانب توفير فرصة متميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها لاستكشاف المزايا السياحية للإمارة والاستمتاع بالعروض والأنشطة الحصرية التي تناسب جميع أفراد المجتمع.



