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8 % نمو أعداد عضوية الغرفة من أصحاب الأعمال البحرينيين في 2023

12/16/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، بالعلاقات الأخوية والمتجذرة بين الإمارات والبحرين، ومدى توافق البلدين في الإرث المشترك والقيم والعادات الأصيلة، وارتباط الإمارات والبحرين بشراكة استراتيجية ثنائية فريدة من نوعها في كافة المجالات.

وقال: تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبحرين نمواً سنوياً يعكس حجم العلاقات الأخوية بين البلدين، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 25.7 مليار درهم خلال العام 2022 مقارنة بـ23.7 مليار درهم خلال العام 2021 وبنسبة نمو 8 %، كما أثنى على الارتفاع المُطرد سنوياً لقيم الاستثمارات في كل من الإمارات والبحرين، وخاصة في ظل تنوع الفرص المتاحة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها كافة القطاعات.

وأكد أن عجمان حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة لأصحاب الأعمال البحرينيين، مشيراً إلى نمو أعداد عضوية الغرفة من أصحاب الأعمال البحرينيين حتى الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، كما ارتفع حجم صادرات عجمان إلى البحرين بنسبة 27 % حتى الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقدم محمد الجناحي، التهنئة إلى مملكة البحرين قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني البحريني، مؤكداً أن احتفالات الإمارات هذا العام باليوم الوطني البحريني لها طابع خاص يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

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