إيلون ماسك: ينبغي عدم شيطنة النفط والغاز

قال إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية إيلون ماسك اليوم السبت إن من المهم خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب، لكن ينبغي عدم شيطنة النفط والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.

وذكر ماسك «إنذار تغير المناخ مبالغ فيه على المدى القصير»، مضيفاً أن التحرك البيئي ربما يكون قد تمادى وتسبب في أن يفقد الناس الثقة بالمستقبل.

وقال الملياردير الأمريكي إنه يعد نفسه ناشطاً بيئياً. وتابع أن من المهم على المدى الطويل أن تقلص الصناعات كميات كربون التي تقدر بمليارات الأطنان والتي تحصل عليها من الأرض وتطلقها في الغلاف الجوي من خلال حرق الوقود الأحفوري.

وأردف «ينبغي لنا عدم شيطنة النفط والغاز على المدى المتوسط»، وذلك خلال حديثه في روما في تجمع للحزب اليميني الذي تنتمي إليه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.



