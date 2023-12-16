إيلون ماسك: ينبغي عدم شيطنة النفط والغاز

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية إيلون ماسك اليوم السبت إن من المهم خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب، لكن ينبغي عدم شيطنة النفط والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.
وذكر ماسك «إنذار تغير المناخ مبالغ فيه على المدى القصير»، مضيفاً أن التحرك البيئي ربما يكون قد تمادى وتسبب في أن يفقد الناس الثقة بالمستقبل.
وقال الملياردير الأمريكي إنه يعد نفسه ناشطاً بيئياً. وتابع أن من المهم على المدى الطويل أن تقلص الصناعات كميات كربون التي تقدر بمليارات الأطنان والتي تحصل عليها من الأرض وتطلقها في الغلاف الجوي من خلال حرق الوقود الأحفوري.
وأردف «ينبغي لنا عدم شيطنة النفط والغاز على المدى المتوسط»، وذلك خلال حديثه في روما في تجمع للحزب اليميني الذي تنتمي إليه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.
MENAFN16122023000110011019ID1107607226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.