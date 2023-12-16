«شراع» يعلن أسماء الفائزين بـ«برنامج ريادة الأعمال البيئية»

أعلن «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، عن أسماء الفرق الثلاث الفائزة في «برنامج ريادة الأعمال البيئية»، الذي يحتفي بالحلول المبتكرة والمستدامة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والزراعة، وضمت كلاً من «إيكوسات» (EcoSat) و«جولدن جوتري» (Golden JoTree) و«عين من تيار» (AIN by TYAR). ويأتي البرنامج بالتعاون مع «مدينة إكسبو دبي» وتنظمه «مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم» بشراكة استراتيجية مع «وزارة التربية والتعليم» تحت محور «المجتمعات الخضراء» ضمن مبادرة «التعليم الأخضر» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل البرنامج الذي انطلق في أكتوبر الماضي، أكثر من 10 آلاف طلب مشاركة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وتم اختيار الفرق الثلاثة الفائزة بعد عرض مشاريعها المبتكرة، التي تقدم مساهمات مستدامة في بناء مستقبل أخضر، أمام جمهور عالمي في جناح «وزارة التربية والتعليم» خلال فعاليات «كوب 28».

وحصلت الفرق الثلاث الفائزة على منح مالية قدرها 150 ألف درهم بمعدل 50 ألف درهم لكل فريق، حيث يتيح لهم هذا الدعم تطوير أفكارهم واستعدادهم لدخول السوق، كما تسهم الجوائز في دعم هذه الفرق خلال المرحلة النهائية من البرنامج وهي مرحلة «التسريع»، حيث يعمل «شراع» والخبراء المعتمدون لديه على إثراء الأفكار المبتكرة للمشاركين على مدار 16 أسبوعاً.



معايير رصد المناخ

يستخدم مشروع «إيكوسات» (EcoSat) صور الأقمار الصناعية ونماذج الذكاء الاصطناعي لرصد مصادر التلوث على المستوى العالمي، ويهدف إلى لعب دور محوري في جهود مكافحة التغير المناخي من خلال تحديد الانبعاثات التي تؤثر سلباً على جودة الهواء والصحة العامة، ويوفر هذا المنهج الرائد لرصد وتتبع الانبعاثات بدقة أساساً راسخاً للحلول الاستباقية العملية الرامية لمكافحة تلوث الهواء.

حلول محلية للأسواق العالمية

ويهدف مشروع «جولدن جوتري» (Golden JoTree) إلى توليد الدخل من خلال شبكة محلية المصدر لإنتاج وتوزيع زيت نبات الجوجوبا، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق زيت الجوجوبا، وتتضمن خطط المشروع استخدام التكنولوجيا الزراعية المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تعزز جودة التربة وخصوبتها وفي الوقت نفسه تسهم بإثراء كامل سلسلة الإمداد وقطاع الزراعة.

الارتقاء بالزراعة المستدامة

يقدم مشروع «عين من تيار» (AIN by TYAR) نظام ري مبتكراً وذكياً يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويهدف المشروع إلى ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15% بحلول 2028، ويقدم المشروع ملخصات موجزة للمستخدمين من خلال تطبيق صديق للمستخدم على الهواتف الذكية، يساهم برفع معايير إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة.

نجاح ملموس

وحول النتائج الناجحة للمشروع، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «من خلال (برنامج ريادة الأعمال البيئية) نقدم حلولاً لبناء مستقبل يتناغم فيه الابتكار مع الاستدامة، وأسهمنا بتعزيز المشهد الريادي في إمارة الشارقة، ونحن في (شراع) ملتزمون بتحفيز منظومة حيوية تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتشجيع الممارسات المستدامة في الأعمال».

وأضافت: «أثبتت التصورات والمفاهيم التي جاءت ثماراً لهذه المبادرة والمشاركين فيها، أنها تمثل نماذج للإنجازات التي يمكن تحقيقها عندما تحصل الأفكار المبتكرة والواعية بيئياً على الدعم والتوجيه والإرشاد، وفي (عام الاستدامة 2023) بدولة الإمارات، شكل حضورنا في (مؤتمر الأطراف - كوب 28) تأكيداً على التزامنا بالتغلب على التحديات العالمية، حيث تسهم المشاريع القائمة على تحقيق الأهداف المسؤولة بقيادة الجهود العالمية الرامية لبناء مستقبل مستدام يتمتع بالمرونة اللازمة للتكيف مع التطورات والمتغيرات».

رحلة تمكينية.

واصطحب «برنامج ريادة الأعمال» المشاركين في رحلة تمكينية بدأت بمرحلة تدريبية مكثفة على مدار 10 أيام في أكتوبر الماضي بـ«إكسبو دبي» لتعزيز الابتكار والإبداع لديهم، ووصلت خمس فرق إلى القائمة القصيرة، وهي الفرق التي أكملت تلك المرحلة بنجاح وحصل كل منها على منحة مالية قدرها 25 ألف درهم بإجمالي منح وصل إلى 125 ألف درهم.

وانتقلت الفرق الخمس إلى المرحلة التالية وهي مرحلة «ما قبل التسريع» على مدار ستة أسابيع في مقر «شراع»، حيث تعرف المشاركون على رؤى مبتكرة حول إعداد الأهداف، واكتشاف العملاء، وتطوير المنتجات، واستراتيجيات الدخول إلى الأسواق، وانتهت هذه المرحلة على المنصة العالمية لـ«مؤتمر الأطراف» (كوب 28)، حيث صقلت الشركات الناشئة الخمس رؤاها ومهاراتها وعرضت أفكارها أمام الجمهور العالمي المشارك في المؤتمر، وفازت ثلاث فرق في هذه المرحلة.

المحطة الأخيرة

وتنتقل الفرق الثلاث الفائزة إلى المرحلة الأخيرة من البرنامج وهي «مرحلة التسريع» وتمتد على مدار 16 أسبوعاً في مقر «شراع»، حيث تحصل على التوجيه والإرشاد من الخبراء المعتمدين، وتبدأ بتنفيذ حلولها المبتكرة، بعد منافسة حصلت خلالها على منح مالية مجموعها 275 ألف درهم، تجسد التزام البرنامج بتمكين رواد الأعمال الذين يتمتعون بالوعي البيئي.