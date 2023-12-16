رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب على نواف الأحمد

رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب على نواف الأحمد
التاريخ
12/16/2023 3:00:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعلن ديوان الرئاسة عن إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - تغمده الله بواسع رحمته - غداً بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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