حماس توجه رسالة بالفيديو لإسرائيل: "الوقت ينفد"

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، السبت، مقطع فيديو موجها لإسرائيل بثلاث لغات، تحت عنوان "الوقت ينفد".
ويظهر الفيديو مشاهد لأسرى إسرائيليين يخاطبون حكومة بلادهم بأن الخطر يشتد عليهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.
كما يرصد مشاهد للهجوم العنيف، الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على غزة، منذ نحو 70 يوما.
وكان الفيديو كذلك عبارة عن عداد بدأ من 1 إلى 9، ومع كل رقم يتم الكشف عن صور لمحتجزين قبل مقتلهم جراء القصف.
وختمت "كتائب القسام" الفيديو بعبارة "الوقت ينفد"، في إشارة إلى الخطر، الذي يلاحق الرهائن، بسبب القصف المتواصل.
كما نشرت رسالة ثانية في شكل صورة نصفها تابوت، وعلقت عليها قائلة: "الخيار لكم.. في توابيت أم أحياء".
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