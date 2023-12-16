حماس توجه رسالة بالفيديو لإسرائيل: "الوقت ينفد"

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، السبت، مقطع فيديو موجها لإسرائيل بثلاث لغات، تحت عنوان "الوقت ينفد".

ويظهر الفيديو مشاهد لأسرى إسرائيليين يخاطبون حكومة بلادهم بأن الخطر يشتد عليهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.

كما يرصد مشاهد للهجوم العنيف، الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على غزة، منذ نحو 70 يوما.

وكان الفيديو كذلك عبارة عن عداد بدأ من 1 إلى 9، ومع كل رقم يتم الكشف عن صور لمحتجزين قبل مقتلهم جراء القصف.

وختمت "كتائب القسام" الفيديو بعبارة "الوقت ينفد"، في إشارة إلى الخطر، الذي يلاحق الرهائن، بسبب القصف المتواصل.



كما نشرت رسالة ثانية في شكل صورة نصفها تابوت، وعلقت عليها قائلة: "الخيار لكم.. في توابيت أم أحياء".

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