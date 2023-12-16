الجيش المصري يسقط مسيّرة في جنوب سيناء

أسقطت الدفاعات الجوية المصرية السبت مسيّرة في دهب بجنوب سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بـ"سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب"، مشيرة الى أن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري".

وأفاد مصدر في أجهزة المخابرات المصرية لوكالة فرانس برس بأن الجسم الطائر الذي تم إسقاطه هو "مسيّرة قادمة من مكان غير معلوم حتى الآن".

وأكد شهود عيان لفرانس برس أن "الجسم الطائر الذي سقط في دهب بجنوب سيناء سقط في مياه البحر ولم تتم عمليات انتشاله حتى الآن لفحصه وقوات الأمن تتواجد في المكان".

وأفاد آخرون برصد "جسم طائر ثان سقط... في المنطقة بين دهب ونويبع".

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