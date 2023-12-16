الجيش المصري يسقط مسيّرة في جنوب سيناء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسقطت الدفاعات الجوية المصرية السبت مسيّرة في دهب بجنوب سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وفق وسائل إعلام محلية.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بـ"سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب"، مشيرة الى أن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري".
وأفاد مصدر في أجهزة المخابرات المصرية لوكالة فرانس برس بأن الجسم الطائر الذي تم إسقاطه هو "مسيّرة قادمة من مكان غير معلوم حتى الآن".
وأكد شهود عيان لفرانس برس أن "الجسم الطائر الذي سقط في دهب بجنوب سيناء سقط في مياه البحر ولم تتم عمليات انتشاله حتى الآن لفحصه وقوات الأمن تتواجد في المكان".
وأفاد آخرون برصد "جسم طائر ثان سقط... في المنطقة بين دهب ونويبع".
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