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المنفى وصالح وحفتر يرحبون فى بيان مشترك بالمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة بدون إقصاء

12/16/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أهمية الجهود الرامية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة وعلى أهمية دعم الحل الليبى / الليبي المتوازن بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، جاء ذلك خلال اجتماعهم في القاهرة اليوم السبت.



ورحب المجتمعون بالمشاركة فى جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا دون إقصاء لأى طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها ، داعين بعثة الأمم المتحدة بضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار.



ياتي ذلك في إطار التشاور واللقاءات الدورية بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار
عقيلة صالح،
القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر لمناقشة التطورات السياسية في المشهد السياسي الليبي ، اليوم السبت، وإستكمالاً للإجتماع الأول الذى عقده المجتمعون
بمدينة بنغازى.












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