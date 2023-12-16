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محلل سياسى كويتى: مجلس الأمة الكويتى سيعقد جلسة لأداء اليمين للأمير الجديد

12/16/2023 2:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) عبر يوسف العميري المحلل السياسي الكويتي، عن تقديره للدور المصري وما فعله الرئيس السيسي من إعلان الحداد في البلاد لرحيل أمير الكويت موضحا أن هذا الموقف ينبأ عن العلاقة المتينة بين مصر والكويت، وأن العلاقة بين البلدين طيبة على المستوى الشعبي والرسمي.



وأوضح يوسف العميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الأمير الراحل نواف الجابر الصباح حافظ على قوة العلاقة مع مصر حتى وفاته، وليس غريب أن تعلن مصر الحداد 3 أيام، وليس غريب على الرئيس السيسي أن يرثي أمير الكويت بالكلمات الطيبة.



وأشار إلى أن الحكم في الكويت نصب الأمير مشعل باعتباره ولي العهد وانتقل الحكم بكل يُسر والدستور يحدد صلاحياته وسيعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لأداء اليمين الدستوري لسمو الأمير ويمنح له مدة عام لاختيار ولي للعهد، مؤكدا أن الأمور مستقر بشكل كبير ولكننهم في حالة حزن عميق على الراحل وكانت علاقته مع الشعب الكويتي كبيرة خلال 60 عاما من توليه مناصب كبيرة.














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