تونس.. مصرع 3 وإصابة 2 فى انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان

MENAFN - Youm7) قال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية فى تونس معز تريعة، إن حادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان (وسط تونس) على مستوى باب الجلدين أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين. مضيفا فى تصريح لـ"موزاييك" بأن هذا السور كان بصدد الترميم.

وصرح بأنه تم توجيه سيارات الإسعاف وشاحنة إنقاذ إلى مكان الحادث وأن فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بصدد القيام حاليا بعمليات البحث والتثبت من وجود ضحايا آخرين من عدمه خاصة أن شاهد عيان أفاد بوجود تلميذين في المكان تزامنا مع سقوط الجدار.كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية أنه تم إغلاق الطريق المحاذية للسور لتأمين سلامة المارة.