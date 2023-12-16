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متحدث باسم الحوثيين: محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر

12/16/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن متحدث باسم الحوثيين قال إن هناك محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر.

وكانت جماعة أنصار الله
الحوثي
في اليمن، قالت
إنه "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة تل أبيب جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة."









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