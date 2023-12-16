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الكويت: تأجيل اختبارات الفصل الدراسى الأول وإغلاق الأماكن السياحية لوفاة الأمير

12/16/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التربية الكويتية تأجيل مواعيد بدء اختبارات الفصل الأول من العام الدراسى (2023-2024) لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والتى كان مقرر لها أن تعقد فى الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر الجارى إلى 4 يناير المقبل كما تم ترحيل اختبارات الصف الثانى عشر بقسميه العلمى والأدبى إلى 7 يناير المقبل لتنتهى فى 18 من الشهر ذاته فيما ترحل اختبارات التعليم الدينى إلى 2 يناير المقبل.

كما أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية اليوم إغلاق جميع مرافقها ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر نظرا لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وكان الديوان الأميرى الكويتى نعى فى وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت كما أعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمى لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهى مساء يوم الثلاثاء المقبل.







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