الإعلام الفلسطينية: الصحفيون والإعلاميون جزء من أهداف الاحتلال الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم /السبت/، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتعمد استهداف الصحفيين والإعلاميين، ويعتبرهم جزءًا من أهداف عدوانه، وهو ما تدعمه التقارير الدولية، التى تصف ما يجرى للصحفيين فى قطاع غزة بالمروع والصادم.

ورأت الوزارة - فى بيان لها اليوم - " فى جريمة تصفية مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة ومنع إسعافه لخمس ساعات، واستهداف زميله وائل الدحدوح مراسل القناة خلال عملهما، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموى ".

وطالبت الوزارة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذين يؤدون واجبهم المهنى المكفول فى الشرائع والقوانين الأممية، وتأمين الحماية لهم، وتسهيل مهامهم، وضمان عدم التعرض لهم خلال عملهم.



واعتبرت الوزارة استشهاد 86 صحفياً خلال 70 يوماً عدواناً يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف أكبر مجزرة بحق حراس الحقيقة فى التاريخ المعاصر.



وتقدمت الوزارة بأحر التعازى والمواساة إلى ذوى الشهيد سامر أبو دقة وللأسرة الإعلامية الفلسطينية، وتمنت الشفاء العاجل للمراسل وائل الدحدوح الذى فقد قبل نحو شهر ونصف ابنه وابنته وزوجته فى قصف إسرائيلي.





