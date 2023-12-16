Sunday, 17 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعلام الفلسطينية: الصحفيون والإعلاميون جزء من أهداف الاحتلال الإسرائيلى

12/16/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم /السبت/، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتعمد استهداف الصحفيين والإعلاميين، ويعتبرهم جزءًا من أهداف عدوانه، وهو ما تدعمه التقارير الدولية، التى تصف ما يجرى للصحفيين فى قطاع غزة بالمروع والصادم.

ورأت الوزارة - فى بيان لها اليوم - " فى جريمة تصفية مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة ومنع إسعافه لخمس ساعات، واستهداف زميله وائل الدحدوح مراسل القناة خلال عملهما، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموى ".
وطالبت الوزارة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذين يؤدون واجبهم المهنى المكفول فى الشرائع والقوانين الأممية، وتأمين الحماية لهم، وتسهيل مهامهم، وضمان عدم التعرض لهم خلال عملهم.


واعتبرت الوزارة استشهاد 86 صحفياً خلال 70 يوماً عدواناً يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف أكبر مجزرة بحق حراس الحقيقة فى التاريخ المعاصر.


وتقدمت الوزارة بأحر التعازى والمواساة إلى ذوى الشهيد سامر أبو دقة وللأسرة الإعلامية الفلسطينية، وتمنت الشفاء العاجل للمراسل وائل الدحدوح الذى فقد قبل نحو شهر ونصف ابنه وابنته وزوجته فى قصف إسرائيلي.








MENAFN16122023000132011024ID1107607175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث