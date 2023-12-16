حصاد ثمار الديمقراطية.. غدا فى اليوم السابع

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حصاد ثمار الديمقراطية..«الهيئة الوطنية» تعلن الفائز برئاسة الجمهورية غدا.. ائتلاف نزاهة: لم نرصد أى ممارسة تعكر صفو العملية الانتخابية.. رئيس بعثة دولية: الانتخابات ستكتب فى التاريخ.. «عقيل»: رصدنا عدة مظاهر تستحق الثناء.. و«بودالى»: مخرجات الحوار الوطنى كلمة السر

«الرعاية الصحية» رقمية وذكية بالكامل 2024





غزة تُذبح فى صمت

معايشة فى أنفاق المترو.. «اليوم السابع» ترافق عمال الحفر





امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى الإدارات

3.5 مليار دولار صادرات هندسية خلال 10 أشهر.. 40.9% زيادة فى الصناعات الكهربائية والإلكترونية





مصر تنعى أمير الكويت وتعلن الحداد 3 أيام.. رحل عن 86 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.. والرئاسة المصرية: كان داعما لأمته

بورصة السلع تبدأ تداول القمح اليوم





طوارئ فى «الرى» لاستقبال موسم الشتاء

انخفاض كبير فى الحرارة بداية من الخميس





«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس

محطة الأهلى الثانية بعد التغلب على اتحاد جدة فى كأس الأندية..

كولر يضع خطة مواجهة فلومينينسى البرازيلى





مسيرة حافلة بالإنجازات لأمير الكويت الراحل الأمير نواف الأحمد..أولى الشباب رعاية خاصة.. تعهد ببرنامج إصلاحى شامل لمواجهة كل التحديات.. ووطد علاقة الكويت بأشقائها العرب

قطاع المعاهد يحذر من دخول اللجنة بالمحمول للطالب والملاحظين





«التعليم»: امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى الإدارة..

جزئيات الامتحان تغطى مستويات الصعوبة المختلفة لتمييز التحصيل الدراسى للطالب.. و85% اختيارا من متعدد







