الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط

(MENAFN
- Youm7) تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ في إقليم شرق المتوسط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، وهو المؤتمر الأخير هذا العام 2023.
يشارك في المؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
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