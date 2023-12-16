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الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط

12/16/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ في إقليم شرق المتوسط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، وهو المؤتمر الأخير هذا العام 2023.

يشارك في المؤتمر كل من ‏الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.








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