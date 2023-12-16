Sunday, 17 December 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد محطة مونوريل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

12/16/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" صورا لمحطة رقم 21 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ، والذى يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقع محطة 21 بمونوريل شرق النيل بالقرب من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية وتخدم المترددين على العاصمة الإدارية والمنطقة المحيطة بمسجد مصر.



يمتد مشروع مونوريل شرق النيل، من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).



وانطلق التشغيل التجريبى بدون جمهور للمشروع منذ شهر تقريبا، من محطة مدينة العدالة حتى محطة المشير، ويتم التحكم وتشغيل القطار من خلال مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالى 85 فدان (356،248 م2)، ويشمل المركز 13 مبني.



جدير بالذكر أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الإستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏



ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) ، وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما سيخدم مونوريل غرب النيل التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.









محطة مونوريل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية



محطة مونوريل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية



محطة مونوريل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية



محطة مونوريل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية



محطة مونوريل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية















MENAFN16122023000132011024ID1107607172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث