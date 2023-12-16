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الزميل محمد سعودي يحصل على الدكتوراة في الإعلام مع مرتبة الشرف الأولى مع توصية بالتبادل بين الجامعات

12/16/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) حصل الباحث محمد سعودي، الصحفي بجريدة اليوم السابع، على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالتبادل بين الجامعات المصرية، عن دراسة بعنوان "معالجة الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للقضايا الجارية وعلاقته باتجاهات الجمهور نحوها".
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا «مشرفًا ورئيسًا»، والأستاذ الدكتور عادل فهمي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة «مناقشًا»، والأستاذة الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مديرة مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بالكلية «مشرفًا»، والدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ «مناقشًا».

أ.د هويدا مصطفى مع أ.د نشوة عقل

أعضاء لجنة الحكم والمناقشة خلال مناقشة الباحث محمد سعودي
وكشفت نتائج الدراسة أن تجربة الفيديوجراف انطلقت في المؤسسات الصحفية المصرية خلال العام 2014م، عندما دشنت جريدة "اليوم السابع" أول خدمة للفيديوهات التفاعلية بهدف تحويل الأخبار المكتوبة إلى فيديوهات تفاعلية بالصوت والصورة والرسوم المتحركة.
الزميل إيهاب محمد مع صديقه محمد سعودي
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية تعتمد بشكل كبير على استخدام الفيديوجراف في معالجة القضايا الجارية، فقد تبين أن نسبة قوالب الفيديوجراف في هذه القنوات تتجاوز الـ 33% من إجمالي عدد مقاطع الفيديو خلال دورة برامجية كاملة.
وأشارت النتائج إلى أن الفيديوجراف العادي الذي يتضمن نصوصًا ولقطات مرئية دون توظيف الرسوم المتحركة، يحتل المرتبة الأولى بنسبة 99%، أما النوع الثاني وهو الموشن جرافيك، الذي يعتمد على الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية، فقد حصل على المرتبة الثانية والأخيرة.
ووجدت الدراسة أن تكامل الوسائط المتعددة في قوالب الفيديوجراف جيدة جدًا وجيدة بنسبة تتخطى الـ81 %، وقد استخدمت المعالجة الإعلامية مزيجًا من الاستمالات العاطفية والمنطقية في معظم قوالب الفيديوجراف.
كما ثبت في التحليل الكيفي والكمي وجود عدة معايير للثراء في معالجة الفيديوجراف للقضايا الجارية في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية، حيث تنوعت الرموز وإشارات المعلومات بما فيها النصوص المكتوبة، والكلام المنطوق، والإيماءات الجسدية. كما تضمن الثراء رجع الصدى الفوري، والقدرة على التركيز الشخصي، واستخدم اللغة الطبيعة.
كذلك، كشفت النتائج أن قوالب الفيديوجراف التي تبثها المؤسسات الصحفية الإخبارية عبر قنوات اليوتيوب تحظى بشعبية كبيرة، حيث يتابعها أكثر من 73% من المبحوثين بصورة دائمة وأحيانًا. وأوضحت النتائج أن معظم المبحوثين يعتمدون – بدرجة متوسطة وقوية- على قوالب الفيديوجراف في قنوات اليوتيوب الخاصة بالمواقع الإخبارية المصرية للحصول على معلومات حول القضايا الجارية.
وقدّم الخبراء مجموعة من الرؤى والمقترحات لتطوير صحافة الفيديوجراف في المؤسسات الصحفية المصرية، ومن أهمها: ضرورة تدريب الصحفيين والمصممين على جميع مراحل إنتاج الفيديوجراف، وتوفير أفضل التقنيات والأجهزة المستخدمة في تصميم الفيديوجراف، إضافة إلى توظيف استخدام الذكاء الاصطناعي وبناء الهوية البصرية الفريدة ومتابعة التطورات وإتاحة المعلومات للصحفيين حتى يتثنى لهم تقديم محتوى مرئي غني بالمعلومات.



يوسف أيوب وأيمن عيسى وأبراهيم حسان وأميرة شحاتة والزملاء الصحفيين مع الباحث محمد سعودي


أعضاء لجنة المناقشمةوالحكم

الأستاذ الدكتور عادل فهمي


يوسف أيوب وأيمن عيسى والزملاء الصحفيين في صورة تذكارية مع الباحث محمد سعودي


يوسف أيوب وأيمن عيسى يصافحان الدكتور محمود مسلم بعد المناقشة

الأستاذة الدكتورة نشوة عقل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

الاستاذة الدكتورة نشوة عقل مع الصحفي محمد سعودي

الاستاذة الدكتورة نشوة عقل

الاستاذة الدكتورة هويدا مصطفى

الباحث محمد سعودي بجوار الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى والدكتور عادل فهمي

الباحث محمد سعودي خلال المناقشة

الباحث محمد سعودي

الزميل إبراهيم حسان مع الباحث محمد سعودي

الزميل إيهاب محمد مع صديقه محمد سعودي

الزميل محمد سعودي مع أ.د هويدا مصطفى وأ.د نشوة عقل

الزميل محمد سعودي مع أشقائه وأقاربه

الزميلة أميرة شحاته مع محمد سعودي

السادة الأساتذة أعضاء لجنة الحكم والمناقشة

الصحفي محمد سعودي مع أ.د نشوة عقل والدكتور محمود مسلم

الصحفي محمد سعودي مع أسرته

الصحفي محمد سعودي مع الاستاذ الدكتور حسام فايز

الصحفي محمد سعودي مع زوجته وابنته والدكتورة هدير عبدالخالق

الصحفي محمد سعودي

جانب من الاحتفال بمناقشة الصحفي محمد سعودي

د. محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

صورة تذكارية بعد مناقشة الزميل محمد سعودي

محمد سعودي بعد المناقشة مع أحد أفراد أسرته

محمد سعودي خلال المناقشة

محمد سعودي مع أحد أقاربه

محمد سعودي مع أسرته

محمد سعودي مع الدكتور صلاح خليل

محمد سعودي مع زوجته وأطفاله








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