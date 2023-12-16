الكلاب لم تنجُ من القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.. فيديو وصور

MENAFN - Youm7) يواصل العدوان الغاشم للكيان الإسرائيلي المحتل، قصفه على قطاع غزة المحتل، ولم يقتصر الاستهداف على المدنيين فقط داخل القطاع، ووصل إلى الحيوانات، حيث تم رصد "كلب" وهو يعاني من عمليات القصف الغاشم للطيران الإسرائيلي على القطاع.





أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن فصائل فلسطينية قالت إنها دمرت ناقلة جند ودبابة للاحتلال بعبوة وقذيفة شمال خان يونس.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

معاناة الكلب في قطاع غزة

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.