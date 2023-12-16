إيلون ماسك يؤكد أهمية خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب

MENAFN - Youm7) أكد مؤسس شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية إيلون ماسك، اليوم /السبت/، أهمية خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب، قائلا إنه "ينبغى عدم شيطنة النفط والغاز الطبيعى على المدى المتوسط".

وأشار ماسك - خلال حديثه فى روما فى تجمع للحزب اليمينى الذى تنتمى إليه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية - إلى أن إنذار تغير المناخ مبالغ فيه على المدى القصير، قائلا إن "التحرك البيئى ربما يكون قد تمادى وتسبب فى أن يفقد الناس الثقة بالمستقبل".



وأوضح أنه من المهم على المدى الطويل أن تقلص الصناعات كميات كربون التى تقدر بمليارات الأطنان وتحصل عليها من الأرض وتطلقها فى الغلاف الجوى من خلال حرق الوقود الأحفوري.



يُذكر أن ممثلين من 200 دولة تقريبا اتفقوا الأسبوع الماضى فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (كوب28) على بدء خفض الاستهلاك العالمى للوقود الأحفورى لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ما يشير إلى بداية النهاية لعصر النفط.







