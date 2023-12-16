هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن

(MENAFN
- Youm7) أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن.
وشارك مئات الإسرائيليين فى مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى فى غزة.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلى تجمعوا
فى حيفا، ودعوا إلى التحرك الفورى للإفراج عن باقى الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".
ووفقا للصحيفة سار المتظاهرون من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن جزئيا أمام حركة المرور.
وتوقعت الصحيفة أن يواصلوا لاحقا التظاهر في قيسارية.
في الوقت نفسه، تجمع
العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة مطالبين بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.
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