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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن

12/16/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن.

وشارك مئات الإسرائيليين فى مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى فى غزة.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلى تجمعوا
فى حيفا، ودعوا إلى التحرك الفورى للإفراج عن باقى الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".
ووفقا للصحيفة سار المتظاهرون من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن جزئيا أمام حركة المرور.
وتوقعت الصحيفة أن يواصلوا لاحقا التظاهر في قيسارية.

في الوقت نفسه، تجمع
العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة مطالبين بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.






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