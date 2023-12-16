البحرية الهندية: نراقب عن كثب تطورات وضع السفينة المالطية المختطفة فى بحر العرب

(MENAFN
- Youm7) أكدت البحرية الهندية أنها تراقب عن كثب تطورات وضع سفينة مالطا المختطفة فى بحر العرب والتى على ما يبدو كانت تتجه إلى الساحل الصومالى .
وقالت البحرية الهندية - فى بيان أوردته قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم /السبت/ - إن سفينة الشحن المختطفة المعروفة بـ "إم فى روين" والتى تحمل على متنها طاقم مكون من 18 فردا قد أرسلت نداء استغاثة مساء أول أمس أفاد بصعود نحو 6 أفراد مجهولين على متنها .
وأضافت البحرية أنها استجابت على الفور لتطورات الوضع ، وحولت مسار طائرة معنية بالدوريات البحرية تابعة لها إلى المنطقة بغرض الاستطلاع، وكذلك الدفع بسفينة حربية لمكافحة أعمال القرصنة فى خليج عدن لتحديد موقع السفينة المخطوفة ومساعدتها.
وأكدت البحرية الهندية أن سفينتها الحربية اعترضت المسار أمام السفينة المخطوفة وأنها تراقب عن كثب تحركاتها، وشددت البحرية على أنها تظل ملتزمة بأن تكون المستجيب الأول لأى استغاثة فى المنطقة وأن تضمن السلامة للشحن التجاري، إلى جانب الشركاء الدوليين والدول الأجنبية الصديقة.
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