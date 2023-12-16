البحرية الهندية: نراقب عن كثب تطورات وضع السفينة المالطية المختطفة فى بحر العرب

MENAFN - Youm7) أكدت البحرية الهندية أنها تراقب عن كثب تطورات وضع سفينة مالطا المختطفة فى بحر العرب والتى على ما يبدو كانت تتجه إلى الساحل الصومالى .

وقالت البحرية الهندية - فى بيان أوردته قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم /السبت/ - إن سفينة الشحن المختطفة المعروفة بـ "إم فى روين" والتى تحمل على متنها طاقم مكون من 18 فردا قد أرسلت نداء استغاثة مساء أول أمس أفاد بصعود نحو 6 أفراد مجهولين على متنها .



وأضافت البحرية أنها استجابت على الفور لتطورات الوضع ، وحولت مسار طائرة معنية بالدوريات البحرية تابعة لها إلى المنطقة بغرض الاستطلاع، وكذلك الدفع بسفينة حربية لمكافحة أعمال القرصنة فى خليج عدن لتحديد موقع السفينة المخطوفة ومساعدتها.



وأكدت البحرية الهندية أن سفينتها الحربية اعترضت المسار أمام السفينة المخطوفة وأنها تراقب عن كثب تحركاتها، وشددت البحرية على أنها تظل ملتزمة بأن تكون المستجيب الأول لأى استغاثة فى المنطقة وأن تضمن السلامة للشحن التجاري، إلى جانب الشركاء الدوليين والدول الأجنبية الصديقة.