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لاعب المنتخب الأولمبى يخضع لفحوصات طبية بعد إصابته فى الركبة أمام الطلائع

12/16/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Youm7) خضع أحمد فوزي لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات الماضية، وذلك لتحديد حجم إصابته في الركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.



وكان أحمد فوزي قد تعرض لإصابة قوية منعته من استكمال اللقاء ليغادر الملعب، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للمقاولون حجم إصابة اللاعب ومدة العلاج خلال الساعات المقبلة.



وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.



وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.












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